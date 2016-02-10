На сайте Белого дома Барака Обаму назвали военным преступником

Авторы документа заявляют о целой серии преступлений Обамы не только против граждан США, но и против всего мира. В частности речь идет «об одной из самых страшных тюрем в истории – Гуантанамо, которая продолжает функционировать». Также в результате прямого приказа президента США была разрушена Ливия. На деньги американских налогоплательщиков агенты Обамы «обучают и финансируют» боевиков Аль-Каиды (запрещенной в России организации).