На сайте Белого дома Барака Обаму назвали военным преступником

На сайте Белого дома 8 февраля размещен документ, в котором расписаны военные преступления действующего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы.
Речь идет о петиции, авторы которой требуют «We demand conviction of the USA president Barack Obama and trial in the International Criminal Court in Hague» (Осуждения президента США Барака Обамы в международном уголовном суде в Гааге).
Авторы документа заявляют о целой серии преступлений Обамы не только против граждан США, но и против всего мира. В частности речь идет «об одной из самых страшных тюрем в истории – Гуантанамо, которая продолжает функционировать». Также в результате прямого приказа президента США была разрушена Ливия. На деньги американских налогоплательщиков агенты Обамы «обучают и финансируют» боевиков Аль-Каиды (запрещенной в России организации).
Кроме этого, как отмечают авторы петиции, секретные службы США 24 часа в сутки собирают персональные данные на американцев, используя средства электронного шпионажа, эффективно попирая право граждан страны на неприкосновенность частной жизни.
Согласно законам США петиция должна быть официально рассмотрена после того, как ее в течение месяца (до 9 марта) подпишет 100 тысяч человек. К 10 февраля это сделали 2868 американцев.
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