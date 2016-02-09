Омичу грозит два года тюрьмы за уклонение от службы в армии

По версии следствия, омич, ранее уже уклонявшийся от призыва и отбывший уголовное наказание в виде ста часов обязательных работ, снова проигнорировал требования военного комиссариата о явке в апреле 2014 года. В апреле 2015 года парень отказался получить повестку. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. По указанной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, двух лет принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет.