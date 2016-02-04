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Разбойное нападение в Омске: неизвестные с поленом и ножом

4 февраля 2016, 17:59
Грабители в масках.

Сегодня, 4 февраля, в Омске задержаны подозреваемые в разбойном нападении на жителя Центрального округа. Мужчину ударили по голове поленом и вынесли из его дома технику.

3 февраля в 23:45 по телефону 02 сообщили о преступлении в частном доме на улице 9-я Амурская. На место выехала следственно-оперативная группа. Звонивший пояснил, что из дома его соседа трое неизвестных вынесли телевизор, монитор и системный блок. Лица злоумышленники прикрыли черной тканью, у одного из них в руке был нож. Мужчины поняли, что их заметили и поторопились скрыться, бросив награбленное во дворе дома.

Пострадавший находился в одной из комнат с серьезной травмой головы. Полицейские передали гражданина медикам после оказанной первой помощи. С места происшествия операвники изъяли полено, которое применялось как орудие преступления.

Благодаря работе системы «Безопасный город» и действиям полиции удалось установить личности подозреваемых. Их задержали сегодня в обеденное время, каждому из мужчин не более 20 лет. Все проживают в Амурском поселке.

Состояние потерпевшего, получившего открытую черепно-мозговую травму, оценивается как удовлетворительное. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное за описанное преступление, составляет 12 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УСВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Город
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