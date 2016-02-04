Разбойное нападение в Омске: неизвестные с поленом и ножом

3 февраля в 23:45 по телефону 02 сообщили о преступлении в частном доме на улице 9-я Амурская. На место выехала следственно-оперативная группа. Звонивший пояснил, что из дома его соседа трое неизвестных вынесли телевизор, монитор и системный блок. Лица злоумышленники прикрыли черной тканью, у одного из них в руке был нож. Мужчины поняли, что их заметили и поторопились скрыться, бросив награбленное во дворе дома.