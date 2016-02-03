Британцы сообщили о конфликте РФ и НАТО, США готовы к ядерной атаке

Выход в эфир телешоу «Третья мировая война: в командном пункте» запланирован на 3 февраля. На сайте BBC отмечается, что в «военной игре» примут участие бывшие британские дипломаты и стратеги, симулируемый конфликт будет включать в себя применение ядерного оружия.