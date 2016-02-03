Британцы сообщили о конфликте РФ и НАТО, США готовы к ядерной атаке

Телерадиовещательная корпорация из Великобритании BBC покажет зрителям шоу, в котором будет осуществлена симуляция военного конфликта России с НАТО.
Выход в эфир телешоу «Третья мировая война: в командном пункте» запланирован на 3 февраля. На сайте BBC отмечается, что в «военной игре» примут участие бывшие британские дипломаты и стратеги, симулируемый конфликт будет включать в себя применение ядерного оружия.
Согласно сценарию, Россия вторгнется в латвийскую Латгалию и получит контроль над областью. В военном конфликте на помощь Латвии приходит НАТО. Великобритания откажется от применения ядерного оружия, которое пустит в ход американская сторона. Таким образом, в эфире BBC начнется третья мировая война.
Военный эксперт и российский политолог Александр Храмчихин поделился своим мнением с агентством Sputnik, отметив, что подобный конфликт невозможен. По его мнению, данный сюжет относится к сфере информационных войн.
Латвийский депутат Иван Рыбаков осудил попытки симулирования военного конфликта с РФ. Политик отметил, что в ходе учений НАТО подобный сценарий уже неоднократно отрабатывался.
Фото: иллюстрация