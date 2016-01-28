АвтоВАЗ озвучил цены на все комплектации Lada XRAY

Стартовая цена нового российского автомобиля составит 589 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». В базовой комплектации «Optima» автомобиль Lada XRAY оснащен двумя подушками безопасности, ESC (системой электронного контроля устойчивости), климат-системой, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, помимо этого, покупателям доступны 15 и 16-дюймовые литые диски.



Версия «Comfort» ценой 628 тысяч рублей оснащена чуть более мощным мотором объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил, также данная комплектация предусматривает наличие кондиционера. Такой же автомобиль, но имеющий флагманский двигатель объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, будет продаваться за 653 тысячи рублей.