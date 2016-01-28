АвтоВАЗ озвучил цены на все комплектации Lada XRAY

Президентом российской автомобильной компании «АвтоВАЗ» Бу Андерссоном объявлена стоимость нового внедорожника Lada XRAY, который появится в продаже 14 февраля.
Стартовая цена нового российского автомобиля составит 589 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». В базовой комплектации «Optima» автомобиль Lada XRAY оснащен двумя подушками безопасности, ESC (системой электронного контроля устойчивости), климат-системой, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, помимо этого, покупателям доступны 15 и 16-дюймовые литые диски.
Версия «Comfort» ценой 628 тысяч рублей оснащена чуть более мощным мотором объемом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил, также данная комплектация предусматривает наличие кондиционера. Такой же автомобиль, но имеющий флагманский двигатель объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, будет продаваться за 653 тысячи рублей.
Цена версии «Top» составляет 668 тысяч рублей с мотором 1,6 литра (110 лошадиных сил) и 693 тысячи с двигателем 1,8 литра (122 лошадиные силы).
Флагманская версия Lada XRAY «Prestige» с двигателем 1,6 литра будет продаваться за 698 тысяч рублей, с мотором 1,8 литра – 723 тысяч рублей.
Серийное производство XRAY, который представляет собой компактный хэтчбек, выполненный в стиле внедорожника, стартовало 15 декабря 2015 года.
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