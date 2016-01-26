Убийство таксиста: водители со всего Омска собираются у вокзала

Сегодня, 26 января, пройдут похороны 23-летнего Никиты Ефремова, таксиста, убитого пьяными пассажирами в минувшую субботу. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели молодого человека.
Омские таксисты сегодня желают почтить память своего коллеги. На 12:30 запланирован сбор автомобилистов у железнодорожного вокзала, после чего водители единой колонной проедутся по улицам города, проводив Никиту Ефремова в последний путь, сообщает
Как ранее сообщалось, 23 января около полуночи у озера Чередовое в Ленинском округе в багажнике автомобиля Renault Logan сотрудниками полиции было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Подозреваемыми являются дважды судимые 23-летний и 25-летний омичи, являющиеся братьями. После того как злоумышленники на такси были доставлены Никитой Ефремовым из Старого Кировска на улицу Калюжина, водителю были нанесены удары ножом. Свидетелем преступления стала мать, которая и сообщила об увиденном в полицию. После «пассажиры» хотели избавиться от тела, которое впоследствии было обнаружено сотрудниками полиции в багажном отделении автомобиля.
На данный момент расследование продолжается, задержанным будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В социальных сетях сообщается, что у убитого таксиста осталась беременная жена. Молодая пара недавно сыграла свадьбу. Пользователями объявлен сбор средств, которые будут направлены на помощь родным погибшего молодого человека.