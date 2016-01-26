Убийство таксиста: водители со всего Омска собираются у вокзала

Подозреваемыми являются дважды судимые 23-летний и 25-летний омичи, являющиеся братьями. После того как злоумышленники на такси были доставлены Никитой Ефремовым из Старого Кировска на улицу Калюжина, водителю были нанесены удары ножом. Свидетелем преступления стала мать, которая и сообщила об увиденном в полицию. После «пассажиры» хотели избавиться от тела, которое впоследствии было обнаружено сотрудниками полиции в багажном отделении автомобиля.