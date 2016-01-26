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Убийство таксиста: водители со всего Омска собираются у вокзала

26 января 2016, 12:09
Реакция автомобилистов на произошедшую трагедию.

Сегодня, 26 января, пройдут похороны 23-летнего Никиты Ефремова, таксиста, убитого пьяными пассажирами в минувшую субботу. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели молодого человека.

Омские таксисты сегодня желают почтить память своего коллеги. На 12:30 запланирован сбор автомобилистов у железнодорожного вокзала, после чего водители единой колонной проедутся по улицам города, проводив Никиту Ефремова в последний путь, сообщает ГТРК «Омск» со ссылкой на одного из коллег убитого молодого человека.

Как ранее сообщалось, 23 января около полуночи у озера Чередовое в Ленинском округе в багажнике автомобиля Renault Logan сотрудниками полиции было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Подозреваемыми являются дважды судимые 23-летний и 25-летний омичи, являющиеся братьями. После того как злоумышленники на такси были доставлены Никитой Ефремовым из Старого Кировска на улицу Калюжина, водителю были нанесены удары ножом. Свидетелем преступления стала мать, которая и сообщила об увиденном в полицию. После «пассажиры» хотели избавиться от тела, которое впоследствии было обнаружено сотрудниками полиции в багажном отделении автомобиля.

На данный момент расследование продолжается, задержанным будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В социальных сетях сообщается, что у убитого таксиста осталась беременная жена. Молодая пара недавно сыграла свадьбу. Пользователями объявлен сбор средств, которые будут направлены на помощь родным погибшего молодого человека.

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