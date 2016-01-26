Город55
ГлавноеВсе новости

Омич выстрелил в таксиста, не желая платить за 30-минутный простой

26 января 2016, 14:47
Пассажир с пистолетом.

Предварительная информация о происшествии была опубликована на портале Gorod55.ru ранее:

Очередное нападение на таксиста в Омске – два выстрела в лицо

Пресс-служба УМВД России по г. Омску сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, конфликт между водителем такси и пассажиром произошел в Центрально округе Омска на улице Алтайской. Спор из-за нежелания платить за 30-минутный простой закончился применением оружия. Пассажир выстрелил из пневматического пистолета в водителя машины.

Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники полиции, затем они же вызвали скорую. После на месте происшествия были изъяты вещественные доказательства – два стальных шарика, следы обуви и другие важные улики.

Предполагаемый подозреваемый, стрелявший в таксиста, был задержан по горячим следам сотрудниками ППС на рынке в Амурском поселке. Это 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности.

При задержании у омича изъято орудие преступления – пневматический пистолет и магазин со стальными шариками. Расследование продолжается.


Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31