Омич выстрелил в таксиста, не желая платить за 30-минутный простой

Предварительная информация о происшествии была опубликована на портале Gorod55.ru ранее:
Пресс-служба УМВД России по г. Омску сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, конфликт между водителем такси и пассажиром произошел в Центрально округе Омска на улице Алтайской. Спор из-за нежелания платить за 30-минутный простой закончился применением оружия. Пассажир выстрелил из пневматического пистолета в водителя машины.
Первую помощь пострадавшему оказали сотрудники полиции, затем они же вызвали скорую. После на месте происшествия были изъяты вещественные доказательства – два стальных шарика, следы обуви и другие важные улики.
Предполагаемый подозреваемый, стрелявший в таксиста, был задержан по горячим следам сотрудниками ППС на рынке в Амурском поселке. Это 30-летний мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности.
При задержании у омича изъято орудие преступления – пневматический пистолет и магазин со стальными шариками. Расследование продолжается.
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