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В Омске: Тойота врезалась в киоск. Автомобиль на крыше – видео

23 января 2016, 08:44
Сообщают очевидцы.

Конец рабочей недели в нашем городе выдался жарким – на омских дорогах произошла серия серьезных ДТП.

Ранее уже сообщалось, что 22 января вечером в Центральном округе Омска на улице 3-й Разъезд перевернулась маршрутка с пассажирами. Потребовалась медицинская помощь.

Очевидец также сообщает редакции Gorod55.ru о ДТП в Кировском округе – автомобиль врезался в киоск на улице 70 лет Октября (информация предварительная!):

«Сегодня 23.01.2016 ночью примерно в 01:35 в киоск, находящийся по адресу: 70 лет Октября 25 влетел автомобиль марки "Тойота". У киоска разбито стекло, сильно деформирована стена. У авто разбита передняя часть»


Другие очевидцы в пятницу вечером в Советском округе проехали мимо перевернувшегося на крышу автомобиля в районе проспекта Королева (остановка «ул. Волкова»). Информации о пострадавших нет.



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