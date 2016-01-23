В Омске: Тойота врезалась в киоск. Автомобиль на крыше – видео

Конец рабочей недели в нашем городе выдался жарким – на омских дорогах произошла серия серьезных ДТП.
Ранее уже сообщалось, что 22 января вечером в Центральном округе Омска на улице 3-й Разъезд
Очевидец также сообщает редакции Gorod55.ru о ДТП в Кировском округе – автомобиль врезался в киоск на улице 70 лет Октября (информация предварительная!):
«Сегодня 23.01.2016 ночью примерно в 01:35 в киоск, находящийся по адресу: 70 лет Октября 25 влетел автомобиль марки "Тойота". У киоска разбито стекло, сильно деформирована стена. У авто разбита передняя часть»
Другие очевидцы в пятницу вечером в Советском округе проехали мимо перевернувшегося на крышу автомобиля в районе проспекта Королева (остановка «ул. Волкова»). Информации о пострадавших нет.