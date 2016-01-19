Назаров поручил отремонтировать самые убитые дороги в Омске

Напомним, в опросе , который проводился с 14 декабря 2015 года по 14 января 2016 года на 9 виртуальных площадках, поучаствовали около 25 тысяч граждан. По результатам голосования в первую очередь ремонт необходим на улицах Лукашевича (25,9%), Богдана Хмельницкого (24,3%), Проспект мира (11,5%).