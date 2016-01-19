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Назаров поручил отремонтировать самые убитые дороги в Омске

19 января 2016, 09:44
Масштабный ремонт.

Накануне губернатор поручил проработать план ремонта омских дорог, основываясь на результатах народного голосования. Мнения омичей по выбору первоочередных объектов совпали на 90% с предварительными результатами обследования.

В выходные дни глава региона съездил на улицу Лукашевича, которая значится первой в списке. По его мнению, магистраль не выдерживает никакой критики и ее не зря определили как первостепенную, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.

Напомним, в опросе, который проводился с 14 декабря 2015 года по 14 января 2016 года на 9 виртуальных площадках, поучаствовали около 25 тысяч граждан. По результатам голосования в первую очередь ремонт необходим на улицах Лукашевича (25,9%), Богдана Хмельницкого (24,3%), Проспект мира (11,5%).

Виктор Назаров уже рекомендовал мэру Вячеславу Двораковскому и министерству строительства обратить особое внимание на указанные улицы и сделать все, чтобы привести их в порядок.

Фото: иллюстрация
Таблица: omskportal.ru


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