Назаров поручил отремонтировать самые убитые дороги в Омске

Накануне губернатор поручил проработать план ремонта омских дорог, основываясь на результатах народного голосования. Мнения омичей по выбору первоочередных объектов совпали на 90% с предварительными результатами обследования.
В выходные дни глава региона съездил на улицу Лукашевича, которая значится первой в списке. По его мнению, магистраль не выдерживает никакой критики и ее не зря определили как первостепенную, сообщила пресс-служба губернатора Омской области.
Напомним,
Виктор Назаров уже рекомендовал мэру Вячеславу Двораковскому и министерству строительства обратить особое внимание на указанные улицы и сделать все, чтобы привести их в порядок.
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Таблица: omskportal.ru