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В Омск возвращаются морозы - резкое похолодание до минус 30

15 января 2016, 09:35
Погода на выходные.

Похоже, в Омск крещенские морозы пришли чуть раньше обычного. В городе снова установится холодная ясная погода, хотя еще во вторник за окном было -2. В выходные гражданам лучше одеваться потеплее, температура может упасть до -30 градусов.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -16 градусов. Днем погода будет ясной и морозной, температура воздуха составит -15...-20 градусов, местами возможен небольшой снег и изморозь. В выходные, 16 и 17 января на улице ожидается мороз.

По данным Gismeteo, сегодня, 15 января, средняя температура воздуха составит -18 градусов. Ночью 16 января, показатель столбика термометра опустится до -22 градусов, по ощущениям до -28 градусов, утром до -23 градусов, днем ожидается -22 градуса. В воскресение, 17 января, погода существенно не изменится.

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