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Ребенок скончался после родов – полиция проверяет омских врачей

13 января 2016, 17:09
Скорая прибыла спустя два часа после звонка.

Следователи проводят проверку по факту смерти новорожденного. Специалисты дадут юридическую оценку распространившейся информации о том, что врачи скорой помощи прибыли несвоевременно.

По предварительным данным, ребенок появился на свет спустя 8 месяцев после зачатия, то есть в результате стремительных родов 6 января. Спустя 10 минут, в 8:40 отец позвонил в скорую помощь, однако бригада прибыла только в 10:30. К приезду врачей младенец уже скончался, предположительно, от асфиксии. Ее могли обусловить несколько факторов, включая аномалии развития. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы, которая проводится в настоящее время.

Также во время проверки следователи установят все обстоятельства и причины случившегося. Уже проверена распространившаяся в СМИ информация о несвоевременном приезде скорой помощи. Действиям врачей дадут юридическую оценку. Процессуальное решение будет принято по результатам проводимых мероприятий.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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