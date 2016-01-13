Ребенок скончался после родов – полиция проверяет омских врачей

По предварительным данным, ребенок появился на свет спустя 8 месяцев после зачатия, то есть в результате стремительных родов 6 января. Спустя 10 минут, в 8:40 отец позвонил в скорую помощь, однако бригада прибыла только в 10:30. К приезду врачей младенец уже скончался, предположительно, от асфиксии. Ее могли обусловить несколько факторов, включая аномалии развития. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы, которая проводится в настоящее время.