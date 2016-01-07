IPhone исчезнет из продажи

За счет каких стран Apple недополучила ожидаемую прибыль СМИ не сообщают, однако еще в октябре 2015 глава корпорации, Тим Кук, озвучил, что несмотря ни на что, 2015-й стал самым прибыльным за всю историю компании, и год заканчивается на пике финансовых показателей с ростом в 28% и цифрой $234 млрд.