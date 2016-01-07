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IPhone исчезнет из продажи

7 января 2016, 08:44
Сокращение производства.

Получив информацию от производителей комплектующих для смартфонов Apple, моделей IPhone 6 и IPhone 6 S, СМИ узнали, что производство айфонов сократится на 30% в текущем году, пишет портал РБК.

Сокращение производства связано, прежде всего, с падением уровня продаж по результатам 2015 года и так называемым «затариванием» склада указанными моделями. Выпуск меньшего количества флагманских смартфонов Apple позволит распродать то, что залежалось в магазинах в 2015 году, сообщает руководство компании Apple.

За счет каких стран Apple недополучила ожидаемую прибыль СМИ не сообщают, однако еще в октябре 2015 глава корпорации, Тим Кук, озвучил, что несмотря ни на что, 2015-й стал самым прибыльным за всю историю компании, и год заканчивается на пике финансовых показателей с ростом в 28% и цифрой $234 млрд.

Информация о сокращении объемов производства моментально отразилась на акциях компаний, производящих комплектующие для IPhone, так акции производителей дисплеев, компании Sharp, подешевели сразу на 4,2%, а сама Apple в свете информации потеряла 2,5% своей стоимости на бирже.



#Новости#Главное#Технологии#Бизнес
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