В Омске насмерть сбита женщина, переходившая проезжую часть

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе поступила в дежурную часть полиции 4 января около 19 часов.
Предварительно установлено, что водитель кроссовера «Toyota Venza», мужчина 1972 г.р., ехал по Красноярскому тракту со стороны проспекта Королева. В районе дома номер 16/1 автомобиль сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть.
Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Личность женщины устанавливается. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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