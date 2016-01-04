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В Омске насмерть сбита женщина, переходившая проезжую часть

4 января 2016, 23:16
Происшествие на Красноярском тракте.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе поступила в дежурную часть полиции 4 января около 19 часов.

Предварительно установлено, что водитель кроссовера «Toyota Venza», мужчина 1972 г.р., ехал по Красноярскому тракту со стороны проспекта Королева. В районе дома номер 16/1 автомобиль сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Личность женщины устанавливается. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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