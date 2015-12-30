Новогодний подарок от мэрии – омичи покатаются бесплатно

7 января в 16:00 жителей ждут на стадионах: «Красная Звезда», «Юность им. С.С. Бовкуна), «Энергия», «Тополиный», на территории КСК «Зеленый остров». Выход на лед будет бесплатным. На крытых катках ледовых дворцов им. Фетисова и им. Кожевникова, а также спортивного комплекса «Тополиный» в тот же час начнутся благотворительные катания для детей из неблагополучных семей, детских домов и малоимущих. Вход будет производиться по приглашениям, которые будут получены заранее, сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи и спорта мэрии Омска.