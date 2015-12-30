Новогодний подарок от мэрии – омичи покатаются бесплатно

Во время новогодних каникул, в Рождество, пройдет традиционный спортивный праздник «Рождественские катания», который проходит на открытых катках стадионов. Посетителей ждут Дед Мороз со Снегурочкой, эстафета и конкурсы.
7 января в 16:00 жителей ждут на стадионах: «Красная Звезда», «Юность им. С.С. Бовкуна), «Энергия», «Тополиный», на территории КСК «Зеленый остров». Выход на лед будет бесплатным. На крытых катках ледовых дворцов им. Фетисова и им. Кожевникова, а также спортивного комплекса «Тополиный» в тот же час начнутся благотворительные катания для детей из неблагополучных семей, детских домов и малоимущих. Вход будет производиться по приглашениям, которые будут получены заранее, сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи и спорта мэрии Омска.
Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска Михаил Расин отметил, что граждане каждый год с нетерпением ждут «Рождественских катаний». Уже больше 10 лет этот праздник неотъемлемая часть зимних праздников.
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