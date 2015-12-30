Город55
ГлавноеВсе новости

Новогодний подарок от мэрии – омичи покатаются бесплатно

30 декабря 2015, 20:24
Праздник в городе.

Во время новогодних каникул, в Рождество, пройдет традиционный спортивный праздник «Рождественские катания», который проходит на открытых катках стадионов. Посетителей ждут Дед Мороз со Снегурочкой, эстафета и конкурсы.

7 января в 16:00 жителей ждут на стадионах: «Красная Звезда», «Юность им. С.С. Бовкуна), «Энергия», «Тополиный», на территории КСК «Зеленый остров». Выход на лед будет бесплатным. На крытых катках ледовых дворцов им. Фетисова и им. Кожевникова, а также спортивного комплекса «Тополиный» в тот же час начнутся благотворительные катания для детей из неблагополучных семей, детских домов и малоимущих. Вход будет производиться по приглашениям, которые будут получены заранее, сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи и спорта мэрии Омска.

Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска Михаил Расин отметил, что граждане каждый год с нетерпением ждут «Рождественских катаний». Уже больше 10 лет этот праздник неотъемлемая часть зимних праздников.


Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31