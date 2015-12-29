22-летний парень на Мерседесе сбил насмерть двух человек под Омском

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции 28 декабря поздно вечером.
Предварительно установлено, что водитель а/м «Mercedes», мужчина 1993 г.р., двигался по трассе «Омск-Черлак» в сторону Казахстана. В районе 144-го километра произошел наезд на двух человек, которые находились на обочине и дорогу не переходили.
В результате ДТП 50-летний мужчина и 27-летняя женщина скончались на месте. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
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