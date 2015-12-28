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Ядерный удар со стороны Британии. Принц Чарльз сделает это законно

28 декабря 2015, 13:28
Абсолютно безнаказанно.

Журналистами было выяснено, что формальный титул герцога дает ряд уникальных прав обладателю в XXI веке. В данный перечень входят преимущества, начиная от допуска к секретным документам, до права избегания ответственности за осуществление ядерной атаки.

Таким образом, стало известно, что титул герцога Корноульского, который имеется у принца Чарльза, может позволить ему избежать преследования за нарушение закона о защите информации, отравление окружающей среды, вплоть до взрыва ядерной бомбы, сообщает The Independent.

Исследованием государственных архивов занимался доктор Плимутского университета Джон Киркхоуп, который выяснил, что в XXI веке герцогство остается значимой единицей. Помимо всего вышеуказанного, в Великобритании правовая защита собственности принца Чарльза превосходит права прочих землевладельцев.


Повышенный интерес к принцу Чарльзу появился у журналистов после того, как член королевской семьи потребовал подписания 15-страничного договора представителями телеканала Channel 4 о праве согласования вопросов интервью, редактирования видеозаписи на любом ее этапе, а также возможности запрета публикации.



Есть вероятность, что выявленная привилегия принца Чарльза будет его наивысшим достижением в свете того, что королева Елизавета II решила передать трон Уильяму и его жене Кейт Миддлтон о чем в СМИ сообщалось ранее.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Политика
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