Журналистами было выяснено, что формальный титул герцога дает ряд уникальных прав обладателю в XXI веке. В данный перечень входят преимущества, начиная от допуска к секретным документам, до права избегания ответственности за осуществление ядерной атаки.
Таким образом, стало известно, что титул герцога Корноульского, который имеется у принца Чарльза, может позволить ему избежать преследования за нарушение закона о защите информации, отравление окружающей среды, вплоть до взрыва ядерной бомбы, сообщает
Исследованием государственных архивов занимался доктор Плимутского университета Джон Киркхоуп, который выяснил, что в XXI веке герцогство остается значимой единицей. Помимо всего вышеуказанного, в Великобритании правовая защита собственности принца Чарльза превосходит права прочих землевладельцев.
Повышенный интерес к принцу Чарльзу появился у журналистов после того, как член королевской семьи потребовал подписания 15-страничного договора представителями телеканала Channel 4 о праве согласования вопросов интервью, редактирования видеозаписи на любом ее этапе, а также возможности запрета публикации.
Есть вероятность, что выявленная привилегия принца Чарльза будет его наивысшим достижением в свете того, что королева Елизавета II решила передать трон Уильяму и его жене Кейт Миддлтон о чем в СМИ сообщалось ранее.
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