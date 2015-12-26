Омск тонет. Иртышская набережная разрушена

«Обратили сегодня внимание на огромное число ям на дороге по улице Иртышская набережная, особенно в районе магазина Океан. Такое ощущение, что выдолбили ямы специально, для подготовки к укладке нового асфальтового покрытия. Но конечно это не так. Раньше на набережной был самый лучший асфальт в городе. Теперь это жуткая разрушенная дорога. Может, она просела из-за интенсивного таяния? Должна же быть какая-то причина»