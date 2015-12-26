Омск тонет. Иртышская набережная разрушена

Сегодня в Омске температура воздуха поднялась до аномальных плюс двух градусов. Город в прямом смысле поплыл. В талой воде всё вокруг – дороги, тротуары, остановки общественного транспорта.
Там, где снег не чистили совсем, глубина луж доходит до десятка сантиметров. Об этом редакции [email protected] сегодня сообщают омичи, которые столкнулись с невозможностью нормально передвигаться по улицам:
«Сегодня все остановки затоплены водой. Транспорт не глядя останавливается посреди этих луж, до дверей приходится добираться по колено в воде»
Еще одна серьезная проблема – состояние дорожного покрытия по улице Иртышская набережная на отрезке от улицы Циолковского до Ленинградского моста.
Как пишут сами омичи:
«Обратили сегодня внимание на огромное число ям на дороге по улице Иртышская набережная, особенно в районе магазина Океан. Такое ощущение, что выдолбили ямы специально, для подготовки к укладке нового асфальтового покрытия. Но конечно это не так. Раньше на набережной был самый лучший асфальт в городе. Теперь это жуткая разрушенная дорога. Может, она просела из-за интенсивного таяния? Должна же быть какая-то причина»