Миллионы россиян остались без работы – правительство бьет тревогу

На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Голодец заявила, что сегодня необходимо незамедлительно реагировать на малейшие негативные изменения с занятостью людей. Потому что еще месяц назад некоторые предприятия говорили, что у них все хорошо, а сегодня уже стало очевидно, что всё совсем не так.