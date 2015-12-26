Миллионы россиян остались без работы – правительство бьет тревогу

Правительство, в лице вице премьера Ольги Голодец, сообщило о серьезных ухудшениях на рынке труда и росте безработицы.
Еще месяц назад глава Минтруда Максим Топилин сообщал
На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Голодец заявила, что сегодня необходимо незамедлительно реагировать на малейшие негативные изменения с занятостью людей. Потому что еще месяц назад некоторые предприятия говорили, что у них все хорошо, а сегодня уже стало очевидно, что всё совсем не так.
О том, что поздней осенью текущего года начнутся массовые сокращения людей и увольнения предсказывал порталу РБК Алексей Кудрин, однако на тот момент глава Минтруда его пессимизма не разделял.
Фото: theguardian.com