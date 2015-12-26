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Миллионы россиян остались без работы – правительство бьет тревогу

26 декабря 2015, 07:59
Неутешительная перспектива.

Правительство, в лице вице премьера Ольги Голодец, сообщило о серьезных ухудшениях на рынке труда и росте безработицы.

Еще месяц назад глава Минтруда Максим Топилин сообщал РБК, что роста безработицы в стране нет, единственное, что меняется, это заработная плата, которая в кризисных условиях сократилась. На текущий момент Росстат заявляет о безработице среди 6 процентов трудоспособного населения, это порядка 4,5 миллиона граждан.

На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Голодец заявила, что сегодня необходимо незамедлительно реагировать на малейшие негативные изменения с занятостью людей. Потому что еще месяц назад некоторые предприятия говорили, что у них все хорошо, а сегодня уже стало очевидно, что всё совсем не так.

О том, что поздней осенью текущего года начнутся массовые сокращения людей и увольнения предсказывал порталу РБК Алексей Кудрин, однако на тот момент глава Минтруда его пессимизма не разделял.


Фото: theguardian.com

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