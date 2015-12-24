Пробок в Омске станет меньше – на центральной дороге разрешен разворот

Вадим Кормилец, занимающий пост заместителя директора департамента транспорта администрации Омска, отметил, что прежде разворот можно было осуществить лишь на пересечении с улицей 3-я Транспортная. Из-за серьезной загруженности данного пересечения возникла необходимость в поиске иных мест для разворота. В качестве такой альтернативы было выбрано пересечение с улицей 2-я Транспортная, предает слова Кормилеца пресс-служба мэрии Омска.