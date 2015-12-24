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Пробок в Омске станет меньше – на центральной дороге разрешен разворот

24 декабря 2015, 17:59
Борьба с загруженностью дорожного движения.

Для решения проблемы высокой загруженности движения в центре Омска появилась необходимость в организации дополнительного разворота автомобилей, которые движутся от улицы 1-я Транспортная из центра города.

Вадим Кормилец, занимающий пост заместителя директора департамента транспорта администрации Омска, отметил, что прежде разворот можно было осуществить лишь на пересечении с улицей 3-я Транспортная. Из-за серьезной загруженности данного пересечения возникла необходимость в поиске иных мест для разворота. В качестве такой альтернативы было выбрано пересечение с улицей 2-я Транспортная, предает слова Кормилеца пресс-служба мэрии Омска.

На данном участке дороге уже выполнены работы по установке необходимых дорожных знаков, в связи с чем департамент транспорта Омска обращает внимание автомобилистов на внесенные изменения.


Фото: иллюстрация

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