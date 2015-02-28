Голая художница устроила провокацию в музее искусств 18+

Еще один ее эпатажный поступок был связан со свободным перемещением по городу, конечно же, в обнаженном виде. Она как бы была одета, но ее одежда состояла из соответствующих надписей на теле. Из настоящего присутствовали только неизменные туфли на высоком каблуке.