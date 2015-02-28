Голая художница устроила провокацию в музее искусств 18+

Posted 28 февраля 2015,, 14:51
Published 28 февраля 2015,, 14:51
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Швейцарская художница Мило Мойре устроила очередную обнаженную провокацию в общественном месте. На этот раз в качестве декораций своего перформанс она выбрала немецкий государственный музей искусства и истории культуры в городе Мюнстере.
Как раз в это время в музее проходила выставка «Обнаженная жизнь: Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Дэвид Хокни и другие». Так что появление обнаженной Мило Мойре с грудным ребенком на руках оказалось «как раз кстати». На художнице из одежды были туфли на высоких каблуках, ребенок был одет в подгузник.
Согласно канонам европейской толерантности, посетители выставки старались относиться к голой девушке как к чему-то само собой разумеющемуся. Некоторые просто смотрели сквозь нее, другие считали, что тема выставки и внешний вид Мило Мойре в чем-то перекликаются, и здесь нет противоречий.
Сама Мило Мойре считает также — ее нагота и нагота людей, изображенных на картинах классических художников, это единое культурное поле.
Вообще, Мило Мойре широкая публика знает именно по ее голым акциям. В предыдущий раз художница устроила в Кельне перформанс под названием «Хлоп-яйцо» (The Plop Egg Painting). Сама Мило расположилась на высоте, встав на два импровизированных подиума, а яйца, заполненные краской, свободно падали с высоты ее тела вниз посредине.
Получилась вот такая картина. Чем-то напоминает тест Роршаха.
Еще один ее эпатажный поступок был связан со свободным перемещением по городу, конечно же, в обнаженном виде. Она как бы была одета, но ее одежда состояла из соответствующих надписей на теле. Из настоящего присутствовали только неизменные туфли на высоком каблуке.
Девушке явно не хватает внимания.
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