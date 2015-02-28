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Posted 28 февраля 2015,, 14:51

Published 28 февраля 2015,, 14:51

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Голая художница устроила провокацию в музее искусств 18+

28 февраля 2015, 14:51
Вот такое искусство…

Швейцарская художница Мило Мойре устроила очередную обнаженную провокацию в общественном месте. На этот раз в качестве декораций своего перформанс она выбрала немецкий государственный музей искусства и истории культуры в городе Мюнстере.

Как раз в это время в музее проходила выставка «Обнаженная жизнь: Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд, Дэвид Хокни и другие». Так что появление обнаженной Мило Мойре с грудным ребенком на руках оказалось «как раз кстати». На художнице из одежды были туфли на высоких каблуках, ребенок был одет в подгузник.

Согласно канонам европейской толерантности, посетители выставки старались относиться к голой девушке как к чему-то само собой разумеющемуся. Некоторые просто смотрели сквозь нее, другие считали, что тема выставки и внешний вид Мило Мойре в чем-то перекликаются, и здесь нет противоречий.

Сама Мило Мойре считает также — ее нагота и нагота людей, изображенных на картинах классических художников, это единое культурное поле.

Вообще, Мило Мойре широкая публика знает именно по ее голым акциям. В предыдущий раз художница устроила в Кельне перформанс под названием «Хлоп-яйцо» (The Plop Egg Painting). Сама Мило расположилась на высоте, встав на два импровизированных подиума, а яйца, заполненные краской, свободно падали с высоты ее тела вниз посредине.

Получилась вот такая картина. Чем-то напоминает тест Роршаха.

Еще один ее эпатажный поступок был связан со свободным перемещением по городу, конечно же, в обнаженном виде. Она как бы была одета, но ее одежда состояла из соответствующих надписей на теле. Из настоящего присутствовали только неизменные туфли на высоком каблуке.

Девушке явно не хватает внимания.

Видео строго 18+

#Культура#Главное#Видео#Афиша#18+
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