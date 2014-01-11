Posted 11 января 2014, 14:54
Published 11 января 2014, 14:54
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Об этом в нашем интервью рассказал независимый эксперт, экономист, экс-заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).
Прошедший 2013 год прошел под знаком бокового движения, отечественные ключевые индикаторы показали разнонаправленную динамику —индекс РТС потерял 5%, а индекс ММВБ вырос всего на 2%. Вялый боковик российского рынка проходил на фоне феерического взлета американского рынка — индекс S&P 500 обновил максимумы с 1995 года, прибавив почти 30%.
Главным драйвером такого взлета стала программа количественного смягчения, так называемая QE. Американский регулятор не стал сворачивать программу в сентябре 2013 года, и, соответственно, именно рынок США получил наибольшую выгоду от сверхмягкой монетарной политики ФРС США, пояснил Константин Церазов. Вместе с тем, ожидания сворачивания этой программы спровоцировали снижение интереса инвесторов к российскому рынку. Кроме того, на отечественные бумаги давила неблагоприятная конъюнктура — сокращение спроса на рынках сырья, спад производственной активности, замедление роста реального ВВП.
В целом, развитые рынки выглядели в 2013 году куда бодрее развивающихся рынков — так, акции европейских корпораций выросли в среднем примерно на 20-30%, то есть сопоставимо с американскими бумагами. Рост акций Старого Света был обусловлен улучшением макроэкономической конъюнктуры — инвесторы поверили в способность европейских финансовых властей сдержать долговой кризис.
Возвращаясь к российскому рынку, Константин Церазов отметил, что в 2013 году российский рынок был не столь зависим от нефтяных цен — за год не раз наблюдалась раскорреляция, когда котировки нефти росли на фоне падения отечественных индексов, и таким образом, нефть не стала поддержкой российскому рынку.
И все же, год принес и позитивные моменты. В 2013 году публичными компаниями стали Московская биржа, Алроса, на Лондонской бирже прошло размещение «Тинькофф Кредитные Системы», а на американской бирже Nasdaq провела IPO группа Qiwi. «В 2014 мы ожидаем увидеть новые привлекательные истории, — говорит Константин Владимирович Церазов. — В частности, о своих планах размещения заявили Лента, Почта России, Детский мир, Московский кредитный банк, Обувь России и другие крупные компании».
Касаясь лидеров на российском рынке по итогам года, эксперт отметил резкий рост интереса инвесторов к компаниям потребительского сектора. Безусловным фаворитом и новой голубой фишкой в 2013 году стал Магнит, бумаги которого почти удвоились в цене. Хорошо заработали также инвесторы, вложившиеся в акции Аэрофлота, показавшие рост на уровне 70%, и акции АФК Системы, которые взлетели на 80%. Неплохие результаты показали и телекомы — Мегафон прибавил 55%, а МТС вырос на 33%.
А вот сырьевые компании, которые традиционно выступали в роли локомотива нашего рынка, разочаровали инвесторов. Аутсайдерами года на фоне слабого спроса на металлы надо признать металлургов, среди которых особенно выделялся Мечел, потерявший 70% капитализации. Катализатором падения стали долговые проблемы компании, поставившие Мечел на грань банкротства. К счастью, компании удалось договориться о реструктуризации долгов, однако проблема еще далека от окончательного разрешения. Еще одним «неудачником» года стал электроэнергетический сектор, в котором тоже наблюдались двузначные потери. Так, ФСК ЕЭС, Интер РАО, Россети упали на 55-60%, на этом фоне несколько лучше выглядели акции МосЭнерго, потерявшие «всего» 34%, говорит экономист. Сильные распродажи наблюдались в акциях РусГидро (-30%) и ОГК-2 (-35%).
«От 2014 года мы ждем сильных движений на российском рынке, — прогнозирует Константин Церазов. — Отечественные бумаги перепроданы, и в этом году должные реализовать свой потенциал, если, конечно же, не случится крупный форс-мажор». Экономист советует инвесторам обратить внимание, прежде всего, на акции «голубых фишек», которые выглядят предпочтительнее бумаг компаний «второго эшелона» на фоне пока еще неблагоприятной конъюнктуры. Эксперт считает, что в 2014 году рынок будет отыгрывать дивидендные истории. На фоне решения правительства обязать госкомпании направлять на дивиденды от 25% прибыли по МСФО, именно такие компании окажутся в фокусе внимания инвесторов. Среди дивидендных историй эксперт рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, Башнефти и Сургутнефтегаза. «В России четко наблюдается рост дивидендной доходности, компании стали охотнее делиться прибылью с акционерами. Эта тенденция, — полагает экономист, — продолжится и усилится в 2014 году».