«От 2014 года мы ждем сильных движений на российском рынке, — прогнозирует Константин Церазов. — Отечественные бумаги перепроданы, и в этом году должные реализовать свой потенциал, если, конечно же, не случится крупный форс-мажор». Экономист советует инвесторам обратить внимание, прежде всего, на акции «голубых фишек», которые выглядят предпочтительнее бумаг компаний «второго эшелона» на фоне пока еще неблагоприятной конъюнктуры. Эксперт считает, что в 2014 году рынок будет отыгрывать дивидендные истории. На фоне решения правительства обязать госкомпании направлять на дивиденды от 25% прибыли по МСФО, именно такие компании окажутся в фокусе внимания инвесторов. Среди дивидендных историй эксперт рекомендует обратить внимание на акции Норникеля, Башнефти и Сургутнефтегаза. «В России четко наблюдается рост дивидендной доходности, компании стали охотнее делиться прибылью с акционерами. Эта тенденция, — полагает экономист, — продолжится и усилится в 2014 году».