Трагедия на Иртыше: видео с места столкновения теплохода с баржей

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Юрий Гамбург, прибывший на место происшествия, дал поручения всем службам оказать необходимую помощь пострадавшим: «Я дал поручение Правительству Омской области, региональному министерству здравоохранения и другим службам оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В целом ситуация сейчас находится под контролем. Наша медицинская служба и спасатели сработали оперативно. В течение 10-15 минут бригады скорой помощи были уже на месте. Могу заверить , что пострадавшие получат необходимую помощь в полном объеме».