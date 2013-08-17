Трагедия на Иртыше: видео с места столкновения теплохода с баржей

Как сообщалось ранее, 17 августа в 13:45 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что напротив поселка Новая Станица в Ленинском округе произошло столкновение теплохода «Полесье», следовавшего из Омска в село Ачаир Омского района, и сухогрузной баржи, буксируемой тягачом в сторону города без груза.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
На место происшествия незамедлительно выехали ответственные руководители УМВД России по Омской области и УМВД России по г. Омску, следственно-оперативная группа, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что на борту теплохода находилось 56 человек, из них 52 пассажира и 4 члена экипажа.
Прибывшие полицейские оказали необходимую помощь в эвакуации пострадавших граждан.
По имеющимся данным полиции, в результате столкновения погибло 4 человека, 49 - пострадало, из них 14 находятся в тяжелом состоянии, остальные пассажиры после осмотра медицинскими работниками отпущены домой.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работу около 30 полицейских, обеспечивая охрану общественного порядка и оказывая необходимую помощь, в том числе в решении различных вопросов.
Для обследования берегов и акватории реки Иртыш стражами порядка задействована малая авиация УМВД.
Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту столкновения теплохода и баржи по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
В Главном управлении МЧС России по Омской области работает телефон горячей линии 8(3812) 44-92-92.
По материалам пресс-служб УМВД России по Омской области, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, МЧС России по Омской области
Очевидец прислал фото теплохода, сделанное за 40 минут до трагедии:
"Плыл на "Москве" с дачи сделал фотографию "Полесья 8"... Фото 17 августа 2013 в 13//08... За 40 минут до столкновения"
Информация пресс-службы Правительства Омской области:
К месту аварии выехала 21 бригада скорой медицинской помощи. 34 человека доставлено в БСМП№1, в том числе 9 в тяжелом состоянии, 7 человек – в медсанчасть № 4, в том числе 3 в тяжелом состоянии. Восемь детей госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №3. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Сразу после сообщения об аварии о готовности оказать поддержку сообщила медицинская служба Москвы, однако после оценки ситуации было решено, что сил омских специалистов достаточно для предоставления квалифицированной медпомощи.
Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Юрий Гамбург, прибывший на место происшествия, дал поручения всем службам оказать необходимую помощь пострадавшим: «Я дал поручение Правительству Омской области, региональному министерству здравоохранения и другим службам оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В целом ситуация сейчас находится под контролем. Наша медицинская служба и спасатели сработали оперативно. В течение 10-15 минут бригады скорой помощи были уже на месте. Могу заверить , что пострадавшие получат необходимую помощь в полном объеме».
Все дальнейшие действия по оказанию помощи пострадавшим и выяснению обстоятельств происшествия будет координировать оперативный штаб, который возглавил исполняющий обязанности Губернатора Омской области Юрий Гамбург.